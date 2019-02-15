Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her Gerçekleşme, Her Gösterge Bütçe Disiplinindeki Güçlü...
1 saat önce
IHAAW105307-EKO/15-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.
IHAAW105307-EKO/15-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi. 15.02.2019 10: 53: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:59 Kaynak: İHA
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