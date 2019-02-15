Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her Gerçekleşme, Her Gösterge Bütçe Disiplinindeki Güçlü...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her Gerçekleşme, Her Gösterge Bütçe Disiplinindeki Güçlü...

1 saat önce

IHAAW105307-EKO/15-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW105307-EKO/15-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi. 15.02.2019 10: 53: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:41:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her Gerçekleşme, Her Gösterge Bütçe Disiplinindeki Güçlü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]