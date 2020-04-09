Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin... - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:22 Kaynak: İHA
Son Dakika Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım