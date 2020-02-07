Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki... - Son Dakika Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir."
Son Dakika Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecek Sosyal medyadan "piyasa dolandırıcılığı" yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü