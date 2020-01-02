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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"
Son Dakika Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı