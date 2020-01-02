Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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