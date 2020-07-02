Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları... - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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3.07.2020 02:48:16. #1.13#
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