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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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