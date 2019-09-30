Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi'ni de 2021 yılının sonuna doğru...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi'ni de 2021 yılının sonuna doğru...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi'ni de 2021 yılının sonuna doğru devreye alacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi'ni de 2021 yılının sonuna doğru devreye alacağız" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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