Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." - İSTANBUL

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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