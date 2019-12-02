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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." - İSTANBUL
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