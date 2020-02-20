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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz."
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