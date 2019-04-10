Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu Bankalarına Toplam 28 Milyar TL Devlet İç Borçlanma...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu Bankalarına Toplam 28 Milyar TL Devlet İç Borçlanma...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilecek" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Ekonomi
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