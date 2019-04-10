Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu Bankalarına Toplam 28 Milyar TL Devlet İç Borçlanma...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilecek"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilecek" - İSTANBUL
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