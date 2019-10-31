Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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