Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar."
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