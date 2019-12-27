Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun."

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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