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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun."
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