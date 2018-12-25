Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak : "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Beni...
1 saat önce
IHAAW172631-GEN/25-12-2018- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak : "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş.
IHAAW172631-GEN/25-12-2018
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: " Kemal Kılıçdaroğlu
, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail
'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar." 25.12.2018 17: 26: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:32 Kaynak: İHA
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