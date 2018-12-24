Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kobi'lerimizin Alacaklarını Tazmin Edememeleri Durumunda...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kobi'lerimizin Alacaklarını Tazmin Edememeleri Durumunda...

1 saat önce

IHAAW102312-SIY/24-12-2018- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW102312-SIY/24-12-2018

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 24.12.2018 10: 23: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Politika
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