Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kobi Değer Kredisi Paketiyle İmalat ve İhracatçı...
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IHAAW132525-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13: 25: 25 TSI NNNN.
IHAAW132525-EKO/10-01-2019
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13: 25: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
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