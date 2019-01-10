Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kobi Değer Kredisi Paketiyle İmalat ve İhracatçı...

IHAAW132525-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13: 25: 25 TSI NNNN.

IHAAW132525-EKO/10-01-2019



- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13: 25: 25 TSI

NNNN - İSTANBUL

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