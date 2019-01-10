Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kobi Değer Kredi Programının Hazine'ye Etkisi Yoktur."
20 dakika önce
IHAAW132716-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredi programının Hazine'ye etkisi yoktur.
IHAAW132716-EKO/10-01-2019
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredi programının Hazine'ye etkisi yoktur." 10.01.2019 13: 27: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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