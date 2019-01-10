Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kobi Değer Kredi Programının Hazine'ye Etkisi Yoktur."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kobi Değer Kredi Programının Hazine'ye Etkisi Yoktur."

20 dakika önce

IHAAW132716-EKO/10-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredi programının Hazine'ye etkisi yoktur.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW132716-EKO/10-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredi programının Hazine'ye etkisi yoktur." 10.01.2019 13: 27: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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