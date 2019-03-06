Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato Süreci) Yüzlerce Firmayla Müzakereler...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü

Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı