Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato Süreci) Yüzlerce Firmayla Müzakereler...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
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