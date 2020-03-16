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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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