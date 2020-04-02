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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:19 Kaynak: İHA
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