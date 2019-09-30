Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Lüks tüketim mallarına yönelik tedbirimiz 2020 yılında da...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Lüks tüketim mallarına yönelik tedbirimiz 2020 yılında da devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Lüks tüketim mallarına yönelik tedbirimiz 2020 yılında da devam edecek." - ANKARA
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi