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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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