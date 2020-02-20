Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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