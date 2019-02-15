Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Köprüyü Geçtik. Rasyolar,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor