Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Köprüyü Geçtik. Rasyolar,...
28 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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