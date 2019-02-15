Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Köprüyü Geçtik. Rasyolar,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Köprüyü Geçtik. Rasyolar,...

28 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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