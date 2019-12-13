Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.


Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansındaki "Nevşehir İş Dünyası Buluşması" programında kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programın ardından geçtiği AK Parti İl Başkanlığında il başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partililerce karşılanan Albayrak, şeref defterini imzaladı.

Parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yapan Albayrak, daha sonra Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Albayrak'a çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rasim Arı, hediye takdiminde bulundu.

Albayrak, ziyaretlerinin ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.


Programlarında Albayrak'a AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe eşlik etti.

Berat Albayrak, AK Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
03:13 6 İLDE ÇALINTI OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA 'KERMES' OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
02:54 Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:54 "Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor" - Son Dakika
02:40 Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
02:38 İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 03:15:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]