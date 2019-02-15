Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak Ayı Sonu İtibarıyla 12 Aylık Cari Denge Rakamları,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor."

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