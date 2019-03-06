Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak Ayında Kobi'lerimiz İçin Devreye Aldığımız 20 Milyar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz."

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