Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ve Şubat 2019'da Yeni Konkordato Müracaatları Yarıdan...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ve Şubat 2019'da Yeni Konkordato Müracaatları Yarıdan...

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ve Şubat 2019'da yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ve Şubat 2019'da yeni konkordato müracaatları yarıdan fazla azalma gösterdi. Ekonomideki sinyaller açısından önemli. Bu aylar ayrıca bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hem girişler azaldı hem konkordatodan çıkışlar hızlandı. İşte şu süreç bile, ekonomide arzu edilen dengelenmenin ne kadar ayakları yere basan bir sağlamlıkta ilerlediğini gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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