Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: AA
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