Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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