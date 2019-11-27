Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet... - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet...
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir" dedi. - ANKARA
CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var