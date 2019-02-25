Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün O Etkisi Silindi, Düşüş Devam Ediyor,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün O Etkisi Silindi, Düşüş Devam Ediyor,...

56 dakika önce

IHAAW145108-EKO/25-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün o etkisi silindi, düşüş devam ediyor, hızla devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW145108-EKO/25-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün o etkisi silindi, düşüş devam ediyor, hızla devam edecek" dedi. 25.02.2019 14: 51: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

Ekonomi
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