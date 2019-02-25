Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün O Etkisi Silindi, Düşüş Devam Ediyor,...
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IHAAW145108-EKO/25-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarda Eylül'ün o etkisi silindi, düşüş devam ediyor, hızla devam edecek" dedi.
IHAAW145108-EKO/25-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Piyasalarda Eylül
'ün o etkisi silindi, düşüş devam ediyor, hızla devam edecek" dedi. 25.02.2019 14: 51: 08 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: İHA
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