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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi."
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