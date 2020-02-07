Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi."

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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