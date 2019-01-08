Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da Müjdelerle Başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da Müjdelerle Başlattı.

1 saat önce

IHAAW182439-EKO/08-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW182439-EKO/08-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 08.01.2019 18: 24: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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