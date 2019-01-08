Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da Müjdelerle Başlattı.
1 saat önce
IHAAW182439-EKO/08-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.
IHAAW182439-EKO/08-01-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 08.01.2019 18: 24: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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