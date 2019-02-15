Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze Fiyatlarındaki Artış) Bir de Baktık Marketlerde,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze Fiyatlarındaki Artış) Bir de Baktık Marketlerde,...

30 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu bir de baktık düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Hani, Berat Albayrak, Ekonomi
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