Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze Fiyatlarındaki Artış) Bir de Baktık Marketlerde,...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu bir de baktık düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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