Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze Fiyatlarındaki Artış) Bir de Baktık Marketlerde,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Sebze fiyatlarındaki artış) Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu bir de baktık düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı."

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