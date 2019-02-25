Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden Sonra Çok Daha Güçlü Pozitif Bir Süreç Bizi...
25 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
1 Milyarlık TL'lik Derbi
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı