Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden Sonra Çok Daha Güçlü Pozitif Bir Süreç Bizi...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden Sonra Çok Daha Güçlü Pozitif Bir Süreç Bizi...

25 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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