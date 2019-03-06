Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada Binde 8'lik Fırtınadan Etkilenen Bir Kapasite Var,...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı 5 katı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı 5 katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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