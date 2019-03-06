Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada Binde 8'lik Fırtınadan Etkilenen Bir Kapasite Var,...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada Binde 8'lik Fırtınadan Etkilenen Bir Kapasite Var,...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı 5 katı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı 5 katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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