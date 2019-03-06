Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin İflastan Kaçınmak ve Borçlarını Ödeyebilmek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."

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Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü

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