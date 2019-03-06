Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin İflastan Kaçınmak ve Borçlarını Ödeyebilmek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin İflastan Kaçınmak ve Borçlarını Ödeyebilmek...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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