Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler) - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması Toplantının yapıldığı salondan görüntü Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.
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9.01.2020 19:53:49. #1.12#
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