Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması Toplantının yapıldığı salondan görüntü Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması

Toplantının yapıldığı salondan görüntü

Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)

Berat Albayrak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek
Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:53:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]