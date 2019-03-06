Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Son Dönemde Ekonomimizde Yaşadığımız Dengelenme Sürecinin...
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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