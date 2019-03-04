Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat Ayı Enflasyon Rakamı, Alınan Tedbirlerin Etkisini...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat Ayı Enflasyon Rakamı, Alınan Tedbirlerin Etkisini...

41 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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