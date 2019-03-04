Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat Ayı Enflasyon Rakamı, Alınan Tedbirlerin Etkisini...
41 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İşte Enflasyon Rakamlarına Doların İlk Tepkisi
Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor