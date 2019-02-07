Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs Aylarıyla Birlikte Reel Sektörün...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs Aylarıyla Birlikte Reel Sektörün...

48 dakika önce

IHAAW114424-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW114424-EKO/07-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz." 07.02.2019 11: 44: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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