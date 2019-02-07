Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs Aylarıyla Birlikte Reel Sektörün...
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IHAAW114424-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz.
IHAAW114424-EKO/07-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz." 07.02.2019 11: 44: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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