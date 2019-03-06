Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tanzim Satışlar Devreye Giriyor, Bir Gün Sonra Fiyatlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tanzim Satışlar Devreye Giriyor, Bir Gün Sonra Fiyatlar...

35 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05 Kaynak: AA

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