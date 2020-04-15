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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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