Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor.
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor. Bunu tüm paydaşlar olarak anlamamız lazım. Bir üst lige çıkmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak bu değişimi gerçekleştirmeliyiz" dedi. - ANKARA
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