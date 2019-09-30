Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor.

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye yeni bir ekonomik hedefe geçiyor. Bunu tüm paydaşlar olarak anlamamız lazım. Bir üst lige çıkmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak bu değişimi gerçekleştirmeliyiz" dedi. - ANKARA

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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