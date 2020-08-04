Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı". - ANKARA
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4.08.2020 18:23:36. #1.13#
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