Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin Başını Öne Eğecek Hiç Bir Sıkıntısı Yok."
1 saat önce
IHAAW114551-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok." 07.02.2019 11: 45: 51 TSI NNNN.
IHAAW114551-EKO/07-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: " Türkiye
'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok." 07.02.2019 11: 45: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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