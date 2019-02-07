Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin Başını Öne Eğecek Hiç Bir Sıkıntısı Yok."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin Başını Öne Eğecek Hiç Bir Sıkıntısı Yok."

1 saat önce

IHAAW114551-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok." 07.02.2019 11: 45: 51 TSI NNNN.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW114551-EKO/07-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: " Türkiye'nin başını öne eğecek hiç bir sıkıntısı yok." 07.02.2019 11: 45: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Türkiye, Berat Albayrak, Ekonomi
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