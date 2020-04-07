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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin,...
33 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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