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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz."
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