Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Verilecek Desteklerle 4 Yıl İçinde Küçükbaş Hayvan Sayısı...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Verilecek desteklerle 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısı 47 milyondan 100 milyona yükseltilecek"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Verilecek desteklerle 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısı 47 milyondan 100 milyona yükseltilecek" - İSTANBUL
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