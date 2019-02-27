Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:36 Kaynak: AA
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