Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek."

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