Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programında Güçlü Kamu Mali Yapımız Ülkemiz...

52 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:36 Kaynak: AA

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