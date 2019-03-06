Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (Yep) Öngörüldüğü Şekilde...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (Yep) Öngörüldüğü Şekilde...

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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