Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (Yep) Öngörüldüğü Şekilde...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomik Programı (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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