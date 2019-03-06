Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nda (Yep) Öngördüğümüz Dış...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi."

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